X Factor, un volto "caro" al talent potrebbe prendere il posto di Asia Argento

Domani, 5 settembre, è il giorno "X", giorno in cui la produzione di X Factor farà finalmente il nome del sostituto di Asia Argento. Tante le voci di corridoio che nelle ultime ore si sono rincorse. Si sono fatti i nomi di Morgan, di Simona Ventura (impegnata però in Temptation Island Vip). Si è parlato di Lodo Guenzi (frontman de Lo Stato Social), di Baby K, ma ora spunta un nome familiare a X Factor: quello di Stefano Belisari (in arte Elio).

Il cantante della band Elio e le storie tese è stato giudice del talent show di Sky per ben 5 edizioni (dal 2010 al 2013 e poi nel 2015), è stato anche il volto di StraFactor, ma poi aveva lasciato il programma, parlando di "separazione consensuale". Ora, però, stando a quanto riportato da Il Giornale, proprio lui, potrebbe tornare a sedersi accanto a Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi.

Nessuna comunicazione ufficiale, nessun sbilanciamento da parte del management di Elio. Si aspetta domani, giorno della conferenza stampa ufficiale, giorno in cui finalmente si metterà fine ad ogni dubbio su chi sostituirà l'espulsa Asia Argento.