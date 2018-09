VIDEO | X Factor, Fedez e Mara Maionchi sulla sostituzione di Asia: "Dispiaciuti ma la è scelta giusta"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nel corso della conferenza stampa di X Factor, anche Fedez e Mara Maionchi sono voluti intervenire in merito alla vicenda di Asia Argento. I due giudici si sono detti dispiaciuti della scelta, pur consapevoli che era giusto fare così.

"Come è stata presa questa giusta scelta di sostituire Asia in funzione della tutela dei concorrenti, io sono sicuro e spero che il quarto giudice verrà preso sempre con lo scopo di tutelare i ragazzi", sono state le parole di Fedez che non ha voluto aggiungere altro. Mara Maionchi, dal canto suo, ci ha tenuto invece a sottolineare che non spetti a lei decidere cosa sia più giusto fare: "Mi dispiace perché lei mi era molto piaciuta - ha detto su Asia Argento la Maionchi - era brava, mi ha convinto assolutamente che era in grado di farlo e di questo mi dispiace, ma questo è un fatto esclusivamente personale".

Per conoscere il nome del quarto giudice sostituto dell'Argento bisognerà ancora attendere un po'.