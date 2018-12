X Factor 2018, come vedere la finale in diretta tv e streaming

Ci siamo: stasera in diretta dal Forum di Assago la puntata finale di X Factor 2018 decreterà il vincitore della 12esima edizione del talent show di Sky.

I bookmakers già scommettono sul superfavorito, ma i giochi per conoscere chi tra i finalisti Naomi, i Bowland, Anastasio e Luna sono ancora aperti.

Ospite d'eccezione per duettare con i finalisti è Marco Mengoni, e il supercast si arricchisce con le esibizioni dei Muse, Ghali e i The Giornalisti.

Un gran finale, insomma, che si prospetta come una festa della musica che potrebbe segnare la fine di un'epoca, dato che, salvo sorprese, sembra destinato a restare senza due suoi giudici 'cult', Fedez e Manuel Agnelli.

X Factor 2018, come vedere la finale

7mila i fan attesi al Forum e gli oltre due i milioni di telespettatori che si prevede assisteranno alla serata.

La diretta avrà inizio alle ore 20:15 su Sky Uno, canale 108, giovedì 13 dicembre. Inoltre, la puntata verrà trasmessa in chiaro, gratuitamente, su TV8 (Canale 8) e Cielo (Canale 26) e sarà disponibile anche in streaming su SkyGo, l’esclusiva piattaforma online per abbonati che consente la visione su smartphone, pc e tablet.