X Factor, 'Habemus nomen' dei giudici

Stop al totogiudici di ‘X-Factor’ perché i nomi li abbiamo. Finite le voci di corridoio, finalmente il programma ha ufficializzato la giuria della tredicesima edizione, che andrà in onda su Sky in autunno. Questi i quattro nomi ufficiali: Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel dei Subsonica e Malika Ayane. Confermata dunque Mara Maionchi, nonostante avesse fatto capire che era stanca, l’ironica produttrice discografica infatti non ha saputo resistere al richiamo di ‘X-Factor’.

“Lo so, avevo detto che ero stanca - ha detto lei-. E quando l’ho detto lo pensavo, ma questo programma mi crea tempesta emotiva tanto quanto gioia e voglia di fare. Alla mia età il lavoro non solamente nobilita ma motiva e rinfresca. E chi non la vuole una rinfrescatina a 78 anni?”. Per il nuovo giudice Sfera Ebbasta, X-Factor sarà il microfono attraverso cui farà conoscere la trap e racconterà chi è veramente e non quello che gli altri dicono di lui. In più il rapper ha anche un buon proposito: “I ragazzi voglio ascoltarli, non sentirli. E voglio dimostrare loro che se lavori e ci credi, ce la puoi fare”.

Dopo Boosta ad ‘Amici’ un secondo componente dei Subsonica diventa coach in un talent. E’ appunto Samuel, che ha dichiarato: “A X Factor mi piacerebbe accendere i riflettori sulla musica che amo, fatta non solo di belle voci, ma anche di suoni di ricerca e di contenuti da raccontare, dedicando un’attenzione particolare agli autori e non solo ai cantanti”.

Una giuria rinnovata ad X Factor

Infine Malika Ayane, a proposito della sua partecipazione a questo show di ragazzi, ha detto: “L’idea di poter lavorare e dare qualcosa a chi sta costruendo il proprio futuro mi emoziona profondamente”. Insomma, come si dice, finalmente ‘Habemus nomen’! E mentre a 'Ballando con le stelle' è stata confermata la stessa giuria per l'edizione del 2020, qui si rinnova con l' eccezione di Mara Maionchi.