X Factor, Leo Gassman incanta i giudici: la voce del figlio d’arte è da brividi

Tempo di audizioni a X Factor, tempo di “sì” e di “no” fondamentali per il prosieguo dell’avventura degli aspiranti cantanti che si sentono dotati di un ‘quid’ vocale indispensabile per andare avanti.

Tra loro nella puntata di ieri 20 settembre, ha esordito sul palco del talent anche Leo Gassman, figlio 19enne di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, (il cognome ha una sola N, a differenza del padre che ne ha aggiunta una seconda al cognome per recuperare le radici ebraiche della famiglia) nonché nipote dell’indimenticabile Vittorio, che ha lasciando di stucco il pubblico e i quattro giudici per la sua interpretazione del brano inedito ‘Freedom’, “dedicato a tutte quelle persone che cercano la libertà e lottano per averla”.

X Factor, l’esibizione di Leo Gassman

“Voglio dimostrare a me stesso di poter capire la mia strada per crearmi qualcosa di mio”, ha detto nella presentazione il ragazzo, cresciuto in una famiglia di persone felici e consapevole di essere fortunato ma anche desideroso di lasciare uscire “un’eco”: “Per sfogarmi, per alleggerirmi”, ha ammesso davanti alle telecamere.

“Conosco quel genere di peso” ha ammesso Asia Argento in riferimento all’essere figlio d’arte; colpito dal timbro della sua voce Manuel Agnelli, nonostante “l’ingenuità nel testo”, mentre Fedez ha confessato che in passato avrebbe avuto qualche riserva sulla partecipazione del ragazzo al talent.

“Crescendo, mi rendo conto che è difficile far valere la propria personalità con un cognome che pesa così tanto sulle spalle, quindi già esporti è cosa che ti fa onore a prescindere”, ha sottolineato il rapper.

Concorde su tutto anche Mara Maionchi, certa che sul giovane si possa lavorare bene, con qualche.

Il risultato sono i quattro utili per continuare la sua avventura nel talent e gli applausi di un pubblico estasiato dalla sua voce.