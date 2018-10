X Factor, Alessandro Gassmann sul figlio Leo: "Fiero di lui"

Il percorso di Leo Gassmann a X Factor procede a gonfie vele. Il 19enne, figlio di Alessandro Gassmann e nipote del grande Vittorio, ha superato alla grande il primo Live, anche se i giudici si aspettano ancora molto da lui, soprattutto la sua coach Mara Maionchi che alla fine della puntata di giovedì lo ha invitato a sciogliersi di più e ad allenarsi sodo.

La stoffa c'è, il viso che spacca anche, e poi quel cognome importante che di certo ha il suo peso, nel bene e nel male. Per questo il papà, in queste settimane su Rai1 con "I Bastardi di Pizzofalcone", cerca di tenersi il più possibile in disparte, anche se l'orgoglio c'è ed è forte. "Sono fiero di lui - ha spiegato a Nuovo - ma non voglio invadere il suo spazio. Ha fatto tutto da solo e ci ha avvertito solo a cose fatte".

In famiglia dunque fanno il tifo, ma senza urlarlo ai quattro venti. Leo condivide, come ha spiegato mesi fa alle Audizioni: "Voglio dimostrare a me stesso di poter capire la mia strada per crearmi qualcosa di mio. La strada, finora, sembra quella giusta.