X Factor, Lodo Guenzi al posto di Asia Argento

Nessun reintrego a X Factor per Asia Argento, che a settembre è stata messa alla porta dopo le accuse di molestie da parte di Jimmy Bennet. La vicenda si è ridimensionata nell'ultimo mese, lasciando appunto spazio all'ipotesi di un ritorno dell'attrice in giuria, invece la sua esclusione sembra confermata definitivamente.

Al suo posto, dietro al bancone, Lodo Guenzi. La notizia deve ancora essere ufficializzata, ma non mancherà molto visto che dal 25 ottobre inizieranno i live.

Per il frontman de Lo Stato Sociale non è la prima volta al talent di Sky Uno. Era già stato ospite nella seconda puntata dedicata alle audizioni, proprio nei panni del giudice, e non se la cavò affatto male. Niente da fare, dunque, per Asia Argento, ma se non altro ha evitato il peggio: essere sostituita dall'ex compagno Morgan, come si vociferava negli ultimi giorni. Quantomeno oltre al danno ha evitato anche la beffa.