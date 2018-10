X Factor, Morgan in pole per sostituire Asia Argento

Potrebbe essere Morgan a sostituire Asia Argento nel ruolo di giudice a X Factor.

La notizia circola in queste ore e, qualora dovesse essere confermata, sarebbe davvero clamorosa, sia per una visione tutt’altro positiva del programma che Marco Castoldi non ha mai nascosto di avere da quando ha lasciato il programma, sia per il legame avuto con l’attrice di cui prenderebbe il posto che di sua figlia Anna Lou è mamma.

“Non sarà facile vedermi di nuovo al banchetto dei gelatai di X Factor. Era partito come uno show nobile; ora è una cosa squallida e patinata”, diceva appena due mesi fa il cantautore in riferimento al talent show di cui è stato giudice per cinque edizioni e contro cui aveva anche lamentato questioni economiche in sospeso.

Ora però, la situazione sembra essere cambiata del tutto, con il nome del veterano del talent show di Sky in pole position per l’ambito posto in giuria lasciato dalla ex compagna dopo le accuse di Jimmy Bennett.

X Factor, i giudici in lizza per il ruolo di giudici (oltre a Morgan)

Ancora nessuna decisione e quindi, ovviamente, nessuna firma per la sostituzione di Asia Argento che nei giorni scorsi si era detta desiderosa di essere confermata nel programma.

A quanto risulta all'AdnKronos, però, pur essendo incombente, la scelta del 'sostituto' non è stata ancora presa e fra i candidati almeno altrettanto probabili vi sono Elio e Lodo Guenzi de 'Lo Stato Sociale', insieme al frontman dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso e al rapper Sfera Ebbasta.