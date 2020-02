Montalbano, Zingaretti a Today: "C'è ancora un altro episodio, andrà in onda il prossimo anno. Poi non so"

L'attesa è finita. I due nuovi episodi del Commissario Montalbano - girati dopo le morti di Andrea Camilleri e del regista Alberto Sironi - andranno in onda su Rai1 lunedì 9 e lunedì 16 marzo, diretti da Luca Zingaretti che ha preso in corsa le redini di quella che può definirsi senza alcun dubbio la fiction italiana più amata degli ultimi vent'anni.

"Mi sono trovato dall'oggi al domani a lavorare 20 ore al giorno - ha raccontato a margine della conferenza stampa di presentazione, nelle sede romana Rai - Nei momenti del bisogno uno tira fuori le energie non sa da dove. Non c'era un attimo in cui non mi chiedessi come l'avrebbe girata Alberto (Sironi, ndr) e mi sembrava impossibile che non ci fosse".

Eppure ce l'ha fatta e non è detto che non continui. Sul futuro del Commissario Montalbano, Zingaretti non si sbilancia ma non dice nemmeno no, e proprio a Today ha svelato l'arrivo di un terzo episodio, già girato: "Non dico no, ma non dico nemmeno sì. Abbiamo deciso che dopo questo addio festoso voglio prendermi un periodo in cui far sedimentare tutta questa energia, anche tutto questo dolore, e vedere se ritornare mi va, come un senso di passaggio di testimone, oppure se scopro che ha poco senso e sarebbe troppo doloroso. Ce n'è un altro, tra l'altro, di episodio che abbiamo girato e la Rai ha deciso di mandare in onda l'anno prossimo. Quindi l'anno prossimo sicuramente c'è, se poi ce ne sarà un altro o meno lo decideremo una volta che avremo elaborato questo lutto e digerito questa nuova situazione".