Ultimo ciak per Montalbano, il commosso saluto di Zingaretti ad Andrea Camilleri

Impossibile nascondere la commozione. Luca Zingaretti ha pubblicato su Instagram un video per informare i fan della fine delle riprese del nuovo Montalbano e ha rivolto, ovviamente, un pensiero al suo autore, Andrea Camilleri.

“In questo momento abbiamo finito il film. Felicità e anche tanta tristezza. Tanta. Il sole e il cielo di Sicilia ci saluta così. Ciao”, è il messaggio commosso dell’attore, con il sorriso velato dalla malinconia. Quel “ciao”, senza bisogno di dirlo, è per Andrea Camilleri.

Il saluto di Zingaretti a Camilleri dal set di Montalbano

Le riprese per i nuovi episodi della quattordicesima edizione de Il Commissario Montalbano erano iniziate lo scorso aprile. Il giorno della morte di Camilleri, il 17 luglio 2019, la troupe aveva smesso di girare in segno di rispetto: alla regia c’era proprio lo stesso Zingaretti, che aveva preso il posto di Sironi, costretto a fermarsi per una indisposizione. Ma poi, come si dice, “the show must go on” e le riprese sono continuate.

I nuovi episodi di Montalbano in onda nel 2020 su Rai Uno

I nuovi episodi andranno in onda su Rai Uno nel 2020: si tratta degli adattamenti televisivi di altrettanti romanzi e racconti di Camilleri: il primo film tv è tratto da La rete di protezione (2017) e vede il commissario alle prese con il mondo dei social network, mentre a Vigata arriva una troupe svedese per girare una fiction ambientata negli anni '50. Il secondo si intitola Il metodo Catalanotti (2018), con Montalbano che si trova a indagare all'interno di una compagnia teatrale amatoriale e vivrà una passione inaspettata dopo un incontro speciale. L’ultimo è Salvo amato Livia mia, un mix di racconti incentrati sul rapporto tra Montalbano e la sua eterna fidanzata Livia.