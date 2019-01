Uomini e donne, oggi la proposta di matrimonio in diretta | VIDEO

(Nel video in alto, la proposta di matrimonio di Biagio a Caterina)

Proposta di matrimonio in diretta a 'Uomini e donne'. Il cavaliere Biagio ha chiesto la mano alla dama Caterina. Lei, ovviamente, ha detto sì: "Ti risposerei altre mille volte", ha affermato, sotto lo sguardo emozionato del pubblico in studio. Ora i due andranno a convivere a Francavilla, paese d'origine di lui. Biagio e Caterina si sono seduti al centro dello studio.

Lui elegantissimo, lei bellissima nel suo abito lungo e blu. "Dal primo giorno in cui sono entrato nelle studio, mi sei subito piaciuta - ha detto l'uomo alla compagna - Ho visto subito la tua bellezza e la tua compostezza. Tutte le telefonate che ci siamo fatti nel corso della settimana mi hanno dato la sensazione che ti conoscessi da sempre". Poi, rivolgendosi a Maria: "E' una donna che mi ha dato tanta felicità e quella serenità che non ho mai avuto. E' un'ottima cuoca con qualche problema (una volta stava incendiando casa!). Tutto il rapporto si è sempre basato sulla sincerità e la fiducia, cose che mi sono sempre mancate".

La proposta di matrimonio a Uomini e donne

E' stato a questo punto che Biagio si è alzato, è andato dietro le quinte ed è tornato in studio tenendo in mano un mazzo di fiori ed un anello. "C'è un'altra cosa che voglio aggiungere - ha continuato - Vuoi sposarmi?". Lei, felice, ha accettato: "Sì, ti sposerei mille volte". "Biagio è un uomo meraviglioso e speciale - ha spiegato - Non è stato un colpo di fulmine il nostro, perché prima siamo stati amici. Poi è nato l'amore. Biagio è un uomo da amare, ricco di valori e sentimenti. Mi ha fatto entrare nella sua famiglia e mi ha fatto conoscere le sue due bambine, le principesse. E' la parte mancante di me e lo aiuterò nel progetto importante che è la famiglia. Ringrazio anche la mamma Pina, i suoi zii e la sorella, che mi hanno accolto".