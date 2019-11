Valeria Marini sexy Presidente per Pingitore, tanti vip alla prima: da Eva Grimaldi a Magalli

Grande successo per la prima de 'La Presidente' con protagonista una sexy e strepitosa Valeria Marini, che apre la stagione teatrale dello storico 'Salone Margherita' di Roma. La primadonna dello spettacolo italiano viene diretta nuovamente dal Maestro Pierfrancesco Pingitore in uno spettacolo che la elegge Presidente al Quirinale. Un sodalizio che dura da anni quello tra Pingitore e la Marini, sin dai tempi de Il Bagaglino: l'affetto e la stima reciproca hanno conquistato pubblico e critica presenti in sala. Al fianco della Presidente, gli attori ormai storici del Bagaglino: Martufello, Mario Zamma, Manuela Villa, Morgana Giovannetti, Enzo Piscopo.

Quindi dimenticate la Marini del varietà perché sta per arrivare una nuova Valeria, più decisa che mai a difendere il suo popolo e la sua poltrona, d'altronde viviamo nell'era del cambiamento. Ed ecco dunque Valeriona ricevere i grandi della Terra: per ciascuno ha una parola o una canzone da offrire, mentre sotto i suoi occhi i grandi-piccoli nostrani litigano e s’insultano come fanno ogni giorno. Resta da scoprire la Presidente Valeria saprà ben trovare una soluzione che forse farà il bene dell’Italia.

Tutti i vip alla prima

In platea ad applaudire la showgirl, tanti i volti noti dello spettacolo Valeria Fabrizi, Alda D'eusanio, Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Giancarlo Magalli, Anna Falchi, Gianlugi Martino, Fabio Barone, Vittorio Cecchi Gori e molti altri.

Non solo spettacolo, ma anche solidarietà. Durante la serata sono stati raccolti i fondi per la Sorridendo Onlus, della quale Valeria Marini è ambasciatrice del sorriso. L'associazione evolverà i proventi per la costruzione del primo maneggio di ippoterapia gratuita nella casa famiglia di Capitano Ultimo.