Da Tommaso Paradiso a Emma, tutti i vip in difesa di Carola Rackete

Tra le voci che si sono levate in difesa di Carola Rackete, ci sono anche quelle di molti personaggi dello spettacolo. E, come riporta Federica Mochi per AdnKronos, non sono solo giornalisti, ma anche cantanti ed attori, che hanno voluto lasciare il loro pensiero via social sulla comandante della Sea Watch, libera da ieri dopo la decisione del gip di non procedere con l'arresto.

A partire da J-Ax, che sui propri account rilancia una frase di Desmond Tutu, arcivescovo anglicano e attivista sudafricano, insignito del Nobel per la pace per il suo impegno a favore dei diritti umani e contro il razzismo. "Se rimanete neutrali in situazioni di ingiustizia, avete scelto la parte dell'oppressore. Se un elefante ha la zampa sulla coda di un topo e voi dite che siete neutrali, il topo non apprezzerà la vostra neutralità", scrive J-Ax, chiudendo il post con l'hastag #IoStoConCarola. E ancora Emma Marrone, Paola Turci e Tommaso Paradiso.

Alessandro Borghi, invece, non fa nomi. Ma il tweet postato qualche giorno fa dall'attore romano non lascia spazio a dubbi. "Un paese in cui chi salva delle vite commette un reato" cinguetta Borghi. Per Heather Parisi, invece, la vicenda della Sea Watch è "una brutta pagina".

In un tweet, la showgirl scrive che "la storia andrebbe scritta da capitani che salvano non da capitani che affondano. E dovremmo chiederci perché le offese agli uomini (stron.., studia, merda) siano diverse da quelle alle donne (lesbica da stuprare, cagna) AD 2019: tanta vergogna".

Sta con Carola anche Alessandro Gassmann, che definisce l'Italia "un paese che sta tirando fuori il peggio di se stesso, forte con i deboli e debole con i forti. Chi la pensa come me è una minoranza, ma rimanere umani è fondamentale" scrive l'attore su Twitter, rilanciando gli hashtag #IoStoConCarola e #freedom.

A sostenere la capitana della Sea Watch è infine un 'outsider' come Pep Guardiola. "Carola Rackete, mia eroina - cinguetta l'allenatore del Manchester City -. E' stata arrestata per aver salvato vite nel Mediterraneao. Siamo nella merda".