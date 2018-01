Harvey Weinstein, il famoso produttore di Hollywood caduto in disgrazia dopo essere stato accusato di decine di abusi sessuali, è stato aggredito verbalmente in un ristorante di Scottsdale, in Arizona. Alcuni siti scrivono che Weinstein sarebbe stato “preso a pugni” o “schiaffeggiato” da un cliente ubriaco, anche se in realtà, a giudicare dalle immagini pubblicate dal sito di gossip TMZ, l’ex produttore ha rimediato solo un paio di “buffetti” sul volto. Un episodio comunque non certo edificante.

Weinstein aggredito, ecco com'è andata

Stando a quanto riferisce TMX, l’uomo che lo ha colpito con il dorso della mano si chiama Steve, era piuttosto alticcio e avrebbe istruito i suoi amici affinché registrassero il video mentre si avvicinava a Weinstein per insultarlo: "Vattene. Sei un pezzo di m...per quel che hai fatto a quelle donne". Weinstein, che indossava una T-Shirt grigia e un berretto nero, era a cena con un medico del centro di riabilitazione dove sta curando la sua dipendenza da sesso. Stando a quanto riporta TMZ non avrebbe chiamato la polizia, limitandosi a lasciare il ristorante.

Il video di Weinstein aggredito da un cliente ubriaco

Weinsten, il divorzio potrebbe costargli caro

I guai per il produttore sembrano non finire mai. La moglie di Harvey Weinstein, Georgina Chapman, potrebbe incassare 400mila dollari per ogni anno di matrimonio. L’accordo prematrimoniale tra la coppia, che prevede una lista di clausole, ha anche quella (scattata venerdì scorso e cioè a 10 anni dalle nozze), di poter incassare la significativa somma.

Fino a giovedì scorso, invece, il contratto stabiliva che la quota annua fosse di 300mila dollari. Altre clausole dell’accordo stabiliscono la fetta del patrimonio che le spetta su base annua e anche una “indennità di alloggio” mensile da 25mila dollari. In totale la futura ex signora Weinstein potrebbe portare a casa 11,75 milioni di dollari.