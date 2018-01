Meteo, nel week end vento gelido in arrivo da est: temperature in calo

Ultimi colpi di coda del maltempo. Secondo le ultime previsioni meteo oggi sono previste piogge e temporali su molte Regioni del centro sud, tra cui Marche meridionali, Abruzzo, Molise, gran parte delle regioni meridionali, Sicilia centro-meridionale e Sardegna centro-orientale. Ma nel week end le cose sono destinate a cambiare.

Come riferisce iLMeteo.it, tra sabato e domenica la perturbazione si sposterà gradualmente verso la Grecia, anche se il cielo resterà comunque nuvoloso. Le temperature resteranno comunque basse, anche perché "dall'anticiclone russo scendono correnti via via più fredde che nel corso del weekend raggiungeranno l'Italia". Insomma avremo un clima più asciutto, ma continuerà a fare molto freddo.

Meteo week end, le previsioni per sabato 13 gennaio 2018

Sabato mattina è prevista ancora pioggia su Abruzzo e Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, mentre qualche temporale potrebbe interessare Puglia Calabria Ionica. Le precipitazioni dovrebbero esaurirsi nel pomeriggio. Sul resto delle Regioni tornerà a splendere il sole.

Previsioni meteo domenica 14 gennaio

Clima più asciutto domenica, anche se la giornata sarà nuvolosa su gran parte della penisola. Le temperature, a causa delle correnti di aria fredda dai quadranti nordorientali, subiranno una lieve flessione, specie al Nord. Non sono escluse piogge nelle Regioni centrali, anche se “le precipitazioni risulteranno scarse o molto deboli”. Sull’Appennino è prevista anche la neve, ma soltanto sopra i mille metri.