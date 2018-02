Meteo, le previsioni per il weekend: pioggia in arrivo

Che tempo ci aspetta nel prossimo fine settimana? Deboli perturbazioni potrebbero portare pioggia in varie regioni. Nel corso del weekend un moderato centro depressionario, proveniente dal Mediterraneo occidentale, causerà un peggioramento del tempo secondo iLMeteo.it. Piogge forti soprattutto in Toscana, temperature in lieve aumento un po' dappertutto.

Previsioni meteo weekend

E' confermato - dicono gli esperti di 3bmeteo.com - un calo della pressione atmosferica sul Mediterraneo centro-occidentale, associata all'ingresso di un debole fronte atlantico nel corso di sabato, che domenica sarà responsabile dell'attivazione di una blanda circolazione depressionaria centrata sul Centro Italia. Ci attende quindi un weekend piuttosto incerto.

Meteo sabato 17 febbraio

Nella giornata di sabato tempo discreto su buona parte Centro-Sud ma solo in parte soleggiato per il passaggio di banchi nuvolosi alti e stratiformi. Maggiori conseguenze invece le avremo su Sardegna, Toscana e al Nord con addensamenti nuvolosi più compatti. Piogge fin dal mattino su Liguria di levante e alta Toscana, poi tra pomeriggio e sera pioviggini e qualche pioggerella di debole entità si estenderanno anche al resto della Toscana, Umbria, Sardegna e Val Padana. Neve sulle Prealpi e a tratti sulle Alpi oltre 700-1000 m.

Meteo domenica 18 febbraio

Domenica invece il tempo migliora al Nord Ovest e sull'arco alpino con ampie schiarite soleggiate, tempo via via più incerto spostandosi verso la bassa Val Padana ma senza grosse conseguenze . Tempo uggioso è invece atteso sulla Romagna e a tratti su Emilia orientale e basso Veneto con neve sulla Dorsale emiliana e romagnola oltre 600-900 m. Giornata incerta sulle regioni centrali con piogge soprattutto su Toscana, Umbria e Marche con neve in Appennino a quote alte ma in calo dalla sera. Piogge sparse su Campania, Molise, Lucania, alta Puglia