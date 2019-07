Dal caldo all'allerta meteo: piogge e temporali, l'allarme della Protezione Civile

Se in questi giorni l'Italia ha patito gli effetti dell'ondata di caldo africano, ora il Nord Italia finisce sotto allerta meteo: la conferma arriva dall'ultimo bollettino della protezione civile che ha diramato l'allerta meteo di colore arancione per la Provincia autonoma di Bolzano che passa in 24 ore dal bollino rosso per il caldo al pericolo per le bombe d'acqua e grandine.

Meteo, l'Italia con la febbre

Fenomeni sempre più estremi quindi, complice le energie in atto e una perturbazione di origine atlantica che tenderà ad erodere il bordo dell’area di bassa pressione di origine nord-africana che da giorni investe l’Italia.



La temperatura del suolo in Italia registrata il 30 giugno dal satellite Sentinel

Ecco dunque la condizione di spiccata instabilità sui settori alpini, con attività temporalesca localmente intensa, specie sui settori alpini orientali.

Allerta meteo martedì 2 luglio

La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di oggi, lunedì primo luglio, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 2 luglio, allerta arancione per rischio temporali forti sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano e allerta gialla per rischio temporali e idraulico in Lombardia e sul Veneto nord-occidentale.