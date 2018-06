Forti temporali in arrivo su molte regioni: è allerta meteo

Dopo un maggio piovoso come quasi mai in passato, in tanti speravano in un giugno prettamente estivo. Invece c'è da aspettare ancora un po' per il vero caldo.

Forti temporali in arrivo

Un minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, determinerà nel corso della giornata di oggi una fase di maltempo, a rapida evoluzione partendo dalla Sardegna con diffusi rovesci e temporali che in serata si sposteranno su Lazio e Umbria, per poi coinvolgere nella giornata di venerdì gran parte delle restanti regioni centrali della penisola e l’Emilia Romagna.

Allerta meteo giovedì 7 giugno

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Le regioni interessate dal maltempo

L’avviso prevede per oggi giovedì 7 giugno 2018, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna e, dalla serata, sul Lazio in rapida estensione all’Umbria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto, è stata valutata per la giornata di giovedì 7 giugno, allerta gialla sul Piemonte, sulla Lombardia settentrionale, sulla Toscana centro-meridionale, sulle Marche, sull’Umbria, sul Lazio e sulla Sardegna centro-occidentale. Permane inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.