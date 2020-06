L'estate porta la prima allerta caldo: temperature fino a 36 gradi

Inizia l'estate, quella vera, e anche l'allerta caldo. Lo sa bene chi vive a Brescia, Bologna e Perugia che già da questo weekend hanno vissuto con il "semaforo arancione" del ministero della Salute. In particolare a Bologna e comuni limitrofi le temperature hanno raggiungo i 36 gradi e l'Ausl bolognese ha attivato i servizi sanitari preposti.

Secondo le ultime previsioni meteo disponibili da Martedì 30 giugno l'anticiclone africano conquisterà ulteriormente tutta l'Italia portando tanta stabilità e con temperature massime previste diffusamente oltre i 30/32°C ma con picchi anche superiori su alcuni tratti del Centro-Nord e fino a 36-37° in Puglia, Sardegna e Sicilia.

Con il primo fine settimana di caldo parte anche il sistema di previsione delle ondate di calore a cura del ministero della Salute. Un monitoraggio che quest'anno dovrà tenere conto anche della particolare situazione causata dai focolai di Covid che si potranno verificare in Italia. Se le alte temperature, secondo gli esperti, dovrebbero aiutare a rallentare i contagi, costituiscono comunque un rischio in più per la salute, soprattutto di anziani, malati cronici, donne in gravidanza e neonati.

Per gli anziani, fascia di popolazione particolarmente fragile, attivo il piano di sostegno e-Care con telefonate a frequenza settimanale ed eventuali interventi di assistenza a domicilio. Il numero verde, gratuito, da chiamare è 800 562 110.

Disponibile anche una App realizzata dal Ministero della Salute e dal Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario della Regione Lazio - ASL Roma 1. Offre in particolare:

i livelli di rischio per la salute in ogni città per i tre giorni per cui viene sviluppata la previsione delle ondate di calore attraverso una mappa e una sintesi grafica dei bollettini di facile consultazione dai dispositivi portatili

per i tre giorni per cui viene sviluppata la previsione delle ondate di calore attraverso una mappa e una sintesi grafica dei bollettini di facile consultazione dai dispositivi portatili le raccomandazioni per la prevenzione rivolte alla popolazione e ai sottogruppi a maggior rischio e link per scaricare Linee guida, brochure e materiale informativo

rivolte alla popolazione e ai sottogruppi a maggior rischio e link per scaricare Linee guida, brochure e materiale informativo una mappa interattiva dei piani, dei servizi e dei numeri utili a livello locale.

Disponibile online la versione Android su Play Google e la versione iOS su App Store.