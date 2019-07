Meteo, il caldo è al capolinea: l'allerta della Protezione Civile

La preannunciata 'pausa' dal caldo africano è arrivata sull'Italia: già da stasera sono attese le prime avvisaglie di peggioramento. La conferma arriva dal dipartimento della Protezione Civile che, d'intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: "Una perturbazione di origine atlantica farà ingresso sul territorio nazionale, portando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali dell'Italia, con temporali diffusi e intensi, in progressiva estensione alle regioni centrali, a partire alla Toscana. Le temperature, inizialmente ancora elevate o molto elevate su gran parte del Paese, al passaggio della perturbazione subiranno una generale marcata diminuzione".

Meteo, l'allerte della Protezione Civile

L'avviso prevede dalla serata di oggi, "precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Valle d'Aosta e Piemonte, in estensione alla Lombardia. Dal pomeriggio di domani, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, in estensione dalla serata di domani alla Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento".

Meteo, temporali nel fine settimana

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 27 luglio, "allerta arancione per rischio temporali in Lombardia e sul settore nord orientale del Veneto. Valutata, inoltre, allerta gialla sul restante territorio della Lombardia e del Veneto, in Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Liguria e su gran parte di Piemonte e Toscana".