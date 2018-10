Maltempo, il nuovo bollettino della protezione civile: è di nuovo allerta rossa

Un 1 novembre con il maltempo su gran parte d'Italia, le ultime previsioni meteo disponibili confermano i timori della vigilia e il Dipartimento della Protezione Civile ha aggiornato il bollettino meteo ed ha emesso una nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse a allerta meteo.

La nuova allerta meteo integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri.

Le previsioni meteo indicano per la serata di mercoledì 31 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Venti di burrasca dai quadranti meridionali su Liguria, Toscana, coste del Lazio e Campania. Previste inoltre mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta rossa in Veneto

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 1° novembre, allerta rossa sui bacini montani e pedemontani del Veneto e allerta arancione sui restanti settori.

Allerta arancione

Allerta arancione anche sulla Provincia autonoma di Trento, sui settori prealpini della Lombardia, su gran parte del Piemonte e della Liguria, sui settori tirrenici meridionali della Toscana, su parte dell’Umbria, su gran parte di Lazio e Campania e su tutta la Sicilia.

Valutata inoltre allerta gialla su quasi tutto il restante territorio nazionale.

Tutto il periodo di Ognissanti rimarrà contraddistinto da condizioni di maltempo, talora marcato, specialmente al Nord e lungo le regioni tirreniche. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia aggiornato quotidianamente.

Nel video lo scolmatore Adige-Garda a Nago Torbole aperto per far defluire le acque del fiume nel lago ed evitare alluvioni in pianura e a Verona