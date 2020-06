Maltempo, ancora un giorno di allerta meteo: le previsioni per le prossime ore

L'area di bassa pressione che staziona sui bacini marittimi ad Ovest dell'Italia continua a determinare condizioni di spiccata instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni anche a carattere temporalesco che potrebbero rivelarsi localmente anche molto intense.

Pertanto, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente. L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi, martedì 9 giugno, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Umbria, Abruzzo e Lazio.

Allerta meteo, le previsioni per mercoledì 10 giugno

Dalle prime ore di domani, mercoledì 10 giugno, rovesci e temporali persisteranno su Piemonte, Lombardia e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto è prevista per la giornata di domani, 10 giugno, allerta arancione sui settori settentrionali della Lombardia e gialla sul resto della regione. Allerta gialla, inoltre, per temporali e rischio idraulico, su buona parte del Veneto e su Umbria, Lazio, Marche, settore occidentale del Piemonte e Toscana.