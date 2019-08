Pioggia "spacca-estate": la protezione civile dirama l'allerta meteo per 5 Regioni

Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio temporali in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e su parte della Lombardia e delle Marche.

Allerta meteo in 5 regioni

Le previsioni per domani 14 Agosto

Passiamo ora alle previsioni per le prossime giornate: il tempo tenderà a migliorare preannunciando un Ferragosto senza precipitazioni di rilievo. Attesi venti freschi di Maestrale a spazzare via il caldo africano preannunciando il ritorno dell'alta pressione delle Azzorre che interesserà l'Italia almeno fino a domenica 18, garantendo giornate soleggiate e con un clima decisamente meno caldo e decisamente più sopportabile rispetto a questi giorni.