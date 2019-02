Un cielo da paura: diramata l'allerta meteo arancione su sette Regioni

Allerta meteo: la protezione civile ha diramato un nuovo bollettino meteo particolarmente allarmante per la giornata di domani sabato 2 febbraio 2019. In base alle ultime previsioni meteo disponibili è stata infatti diramata l'allerta arancione su ben sette regioni italiane.

Tutto a causa di una saccatura di origine atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, ha innescato un flusso di correnti caldo umide sciroccali verso l’Italia, che determineranno piogge diffuse su gran parte del Centro e l’intensificarsi dei venti meridionali sulle regioni centrali adriatiche e meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, venerdì 1° febbraio, venti forti, con raffiche di burrasca, dai quadranti meridionali, sui settori costieri di Abruzzo e Molise, con mareggiate lungo le coste esposte.

Dalle prime ore di domani, sabato 2 febbraio, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sull’Umbria, specie sui settori meridionali, sul Lazio e sui settori occidentali dell’Abruzzo e del Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, e forti raffiche di vento. Dalle prime ore del mattino di domani attesi, inoltre, venti forti dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a burrasca, sulla Puglia e sui settori ionici della Basilicata e della Calabria centro-settentrionale, con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 2 febbraio, allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico sulla Liguria di levante, su gran parte dell’Emilia-Romagna, sulla Toscana settentrionale, sull’area centro meridionale dell’Umbria, sul settore sud-orientale del Lazio, sul versante occidentale dell’Abruzzo, sull’area centrale della Campania. Valutata allerta gialla sul Veneto orientale, sul Friuli Venezia Giulia, sui restanti territori di Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania, su gran parte del Molise e della Basilicata, sul versante occidentale della Sardegna.

Maltempo, scuole chiuse 2 febbraio 2019

A seguito dell'allerta meteo il sindaco di Cava de' Tirreni (Salerno) Vincenzo Servalli, ha emesso una ordinanza di chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani, sabato 2 febbraio.

Resta attivo il Coc (Centro Operativo Comunale) e in preallarme tutto il personale della Protezione Civile, uffici tecnici e Polizia Municipale, per le attività di monitoraggio del territorio e delle zone di criticità.