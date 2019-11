Maltempo, scatta l'allerta meteo: weekend con l'ombrello per molti italiani

Una nuova ed intensa perturbazione atlantica arriverà Sabato sulle regioni occidentali dell’Italia, dando luogo ad un sensibile peggioramento, dapprima al Nord Italia e in Sardegna, per poi estendersi dal pomeriggio/sera alle regioni centrali e alla Campania. Domenica il maltempo interesserà tutte le regioni centro-settentrionali e parte del Sud, con fenomeni più intensi al Nord e sulle regioni tirreniche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Maltempo, allerta meteo per sabato 2 novembre

L’avviso prevede dalla mattinata di domani, sabato 2 novembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Liguria, in successiva estensione alla Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, sabato 2 novembre, allerta gialla sulla Liguria, su gran parte della Toscana, sull’Umbria, sul Lazio, sulla Puglia meridionale, sui versanti tirrenico-meridionale e ionico della Calabria e sul settore occidentale della Sardegna.

🔔 #allertaGIALLA domani, sabato #2novembre, in sette regioni.

⛈ Avviso di condizioni meteo avverse del #1novembre per piogge e temporali in arrivo al Centro-Nord. Leggi qui 👉https://t.co/GCweydRDNQ#protezionecivile pic.twitter.com/41J3syjhOZ — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 1, 2019

Maltempo, le previsioni per domenica

Per domenica si profila una fase di maltempo con precipitazioni diffuse in diverse regioni, più abbondanti al Nord e sulle regioni tirreniche, con possibili temporali anche localmente di forte intensità su Toscana, Lazio e Campania: su queste ultime regioni non si possono escludere nubifragi. Tempo più asciutto lungo l’Adriatico e all'estremo Sud. Temperature in aumento e venti in ulteriore rinforzo specie al Centro-Sud, con Libeccio di forte intensità su Isole, Tirreno e Mar Ionio: rischio di mareggiate sulle coste esposte.