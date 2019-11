Maltempo, mercoledì la giornata "migliore": solo una Regione in allerta rossa, poi peggiora

Quando smetterà di piovere? La domanda attanaglia molti italiani in questo Novembre decisamente perturbato e la risposta che arriva dalle previsioni meteo non tratteggia ancora un quadro incoraggiante.

Mentre sono ancora in corso forti pioggie su molte regioni italiane, anche per domani mercoledì 20 novembre il centro previsionale dell'aeronautica militare prevede molte nubi quasi ovunque nel cielo del Nord Italia. Residue precipitazioni su Friuli-Venezia Giulia, Veneto orientale e Romagna. Attenzione alle foschie che potranno essere dense e presentarsi in banchi di nebbia sulle zone pianeggianti. Cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni del Centro Italia con deboli fenomeni sparsi, più consistenti ed anche a carattere di rovescio o temporale al mattino sulle Marche e, dalla serata, sulla Toscana occidentale. Pioggie anche al Sud, specie sul versante tirrenico e sulla Puglia.

Una situazione migliore rispetto alle ultime settimane ma che non farà cessare l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per Emilia Romagna. Si tema in particolare per le condizioni dei fiumi ingrossati dalle precipitazioni.

🔴ATTENZIONE Si raccomanda ai cittadini delle aree interessate dall'allerta di non avvicinarsi e fare foto/video ai corsi d'acqua in piena, di non sostare sui ponti e di stare attenti ai sottopassi. Oltre ad essere molto pericoloso, si rischia di intralciare gli interventi. — allertameteoRER (@AllertaMeteoRER) November 19, 2019

Allerta Meteo, ancora maltempo in Veneto ed Emilia Romagna

Allerta rossa martedì 19 e mercoledì 20 novembre su parte dell'Emilia-Romagna. Allerta arancione il 20 novembre su settori di Veneto ed Emilia-Romagna.

Condizioni di allerta gialla in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e settori di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Basilicata e Calabria.

Un giorno per tirare il fiato poi da Giovedì è previsto un nuovo peggioramento, complice una perturbazione atlantica che raggiungerà l'Italia con il suo carico di pioggia e neve: piogge e temporali colpiranno in particolar modo Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio e Campania. La neve tornerà a cadere sull'arco alpino centro occidentale oltre i 1000 metri di quota, con i fiocchi che si spingeranno ben più in basso in caso di rovesci particolarmente intensi. Da non sottovalutare il pericolo valanghe a causa del manto nevoso molto abbondante.