Allerta meteo della Protezione Civile in quattro regioni: le previsioni per lunedì

Il sistema depressionario in arrivo dal nord Europa, dopo aver superato le nostre regioni nord-orientali tenderà, nel corso della prossima notte, a posizionarsi al centro-sud, determinando condizioni di spiccata instabilità con precipitazioni diffuse, specie sul medio Adriatico e sulle regioni meridionali, associate ad un generale rinforzo della ventilazione ed un sensibile calo delle temperature.

In base alle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Allerta arancione in 4 regioni

L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 21 ottobre, venti forti o di burrasca nord-orientali con locali raffiche di burrasca forte su Emilia-Romagna orientale, Marche e Abruzzo in estensione, dalla tarda serata, a Toscana, Umbria, Lazio, specie sui settori settentrionali, Molise e Puglia settentrionale. Mareggiate lungo le coste esposte. Previste precipitazioni diffuse, dalla serata di oggi, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia settentrionale in estensione, dalle prime ore di domani, lunedì 22 ottobre, a Basilicata, Puglia centro-meridionale, Calabria e Sicilia, specie sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L'avviso prevede inoltre, dal pomeriggio di domani, lunedì 22 ottobre, venti forti o di burrasca dai quadranti orientali, con locali raffiche di burrasca forte sulla Puglia centro-meridionale e, dai quadranti settentrionali sulla Sicilia, specie zone occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggi e domani, allerta arancione sull'intero territorio della Campania. Domani, lunedì 22 ottobre, valutata allerta arancione su gran parte di Molise, Basilicata, sui bacini del Lato e del Lenne in Puglia. Allerta gialla sui bacini Alto Volturno e Medio Sangro in Molise, sui restanti settori di Basilicata e Puglia oltre che sull'intero territorio di Lazio, Abruzzo, Calabria e Sicilia.