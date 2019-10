Maltempo: tra Genova, Milano e Torino meteo da "allerta"

Meteo condizionato dagli effetti della profonda saccatura che da giorni sta determinando un flusso di correnti caldo-umide meridionali sul Paese. Le ultime previsioni meteo confermano le precipitazioni che interesseranno il Nord Ovest dell'Italia. Piogge e temporali saranno di forte intensità e il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Attenzione in particolare a Liguria, Piemonte e Lombardia dove i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Meteo, allerta arancione sulla Lombardia

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per domani allerta arancione su gran parte della Lombardia. Valutata, inoltre, allerta gialla sul resto della Lombardia, su gran parte di Liguria e Piemonte e sulla Valle d'Aosta.

Maltempo, niente treni sulla Genova Torino e Genova Milano

Il maltempo che interessa la Liguria e il Piemonte sta provocando, nell'alessandrino e nell'ovadese, allagamenti della sede ferroviaria. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa tra Cassano e Arquata Scrivia/Novi Ligure, linee Genova - Milano e Genova - Torino, e tra Rossiglione e Ovada, linea Genova - Ovada.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) - proseguono da Ferrovie - stanno raggiungendo le zone allagate, compatibilmente con le difficoltà di viabilità stradale, per gestire le anormalità in atto non appena le condizioni meteo lo consentiranno.