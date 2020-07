Dal caldo all'allerta meteo: le previsioni della protezione civile

Correnti occidentali in quota di origine atlantica interessano l'Italia, portando instabilità atmosferica e precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulle regioni settentrionali, in particolar modo nel corso delle ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, mercoledì 22 luglio, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige con fenomeni più frequenti ed intensi durante le ore pomeridiane e serali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 23 luglio, allerta gialla per rischio temporali su ampi settori di Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna e sull'intero territorio del Veneto.

Il passaggio della perturbazione provocherà un crollo delle temperature di circa 6-7°C sulle regioni settentrionali e una flessione più contenuta sulle regioni centrali. Nel corso del weekend la pressione tornerà ad aumentare decisa su gran parte delle regioni.