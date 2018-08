Maltempo, la protezione civile ha diramato l'allerta meteo per le prossime ore

Continuano gli effetti della perturbazione atlantica che dalle prossime ore e per tutto il fine settimana interesserà gran parte del nNrd Italia con temporali anche di forte intensità, in particolare sui settori centro-orientali, per poi estendersi anche alle regioni centrali del versante adriatico. Al sud insiste ancora un'area depressionaria.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: i fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, con apporti elevati e puntualmente anche molto elevati, specie sui settori nord-orientali.

Si prevede, inoltre, il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, sulla Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto, è stata valutata per oggi allerta arancione in Friuli Venezia Giulia e Calabria mentre domani è prevista allerta arancione anche in Lombardia. Per la giornata di domani, inoltre, è stata valutata allerta gialla su gran parte del Paese.

Allerta meteo, a Genova sospese le operazioni al ponte Morandi

Continuano le operazioni di rimozione dall'alveo fino alle 20 di questa sera quando poi sarà sgombrato per ragioni di sicurezza. "Non c'è revisione della zona rossa che è già sufficientemente ampia in assenza di persone per eventuali crolli o cedimenti". Lo ha spiegato il presidente di Regione Liguria e commissario delegato all'emergenza di ponte Morandi Giovanni Toti oggi nel punto stampa nel quale sono state illustrate le misure di protezione specifiche per l'area del crollo del viadotto, nel greto del torrente Polcevera, previste per le prossime ore quando sulla Liguria scatterà l'allerta gialla per temporali forti.

Al momento da parte della protezione civile regionale e comunale non è stato previsto ampliamento della 'zona rossa', quella interdetta sotto il viadotto crollato.

"Avendo lì una situazione molto particolare -ha aggiunto anche l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone- riteniamo che queste siano misure sufficienti in prima battuta, tutto quello che verrà preso successivamente sarà frutto di quanto accadrà".