Meteo / Italia

Maltempo, l'allerta della protezione civile spacca in due l'Italia

Temporali in arrivo su gran parte dell'Italia, più intensi su Sicilia e Calabria. Per lunedì 25 la protezione civile ha emesso un'allerta gialla per Lazio, Sicilia, Sardegna, Calabria, Marche, Umbria, Abruzzo