Diramata l'allerta meteo: un venerdì da incubo (tra maltempo, scuole chiuse e sciopero)

L'ondata di maltempo fa sul serio: la protezione civile ha diramato una allerta meteo che coinvolge buona parte dell'Italia. Sulla base delle ultime previsioni meteo è stata valutata per venerdì 25 ottobre allerta rossa su gran parte della Sicilia.

Allerta meteo: scuole chiuse a Catania ed Agrigento

Scuole chiuse a Catania come disposto dal sindaco Salvo Pogliese. Anche in provincia molti sindaci stanno disponendo in queste ore provvedimenti analoghi.

Scuole chiuse anche in provincia di Agrigento. Scuole chiuse anche in provincia di Messina.

Scuole chiuse di ogni ordine e grado anche in provincia di Siracusa.

Valutata, inoltre, allerta arancione su ampi settori del Lazio e su parte della Lombardia. Infine, è stata valutata allerta gialla su gran parte di Calabria, Liguria, Piemonte Campania e Umbria, sulle isole della Toscana e sul restante territorio di Sicilia, Lazio e Lombardia.

Una situazione che andrà a sovrapporsi ai disagi causati dallo sciopero generale: una protesta che riguarda diversi settori, sia nel privato che nel pubblico e che mette a rischio la mobilità su bus, treni e aerei . (Qui tutte le informazioni)

Tutta colpa di una depressione centrata tra Spagna e Algeria, che dopo aver determinato un significativo peggioramento sulle regioni occidentali, tende lentamente a progredire verso sud-est, interessando anche Campania e la Sicilia, con precipitazioni anche persistenti e a carattere temporalesco sull'isola, in estensione alla Calabria nella giornata di domani.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri.

Maltempo, diramata l'allerta meteo

L’avviso prevede, dalla serata di oggi, giovedì 24 ottobre, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, sui settori costieri della Campania.

Inoltre, dalla tarda mattinata di domani, venerdì 25 ottobre, si prevede il persistere delle precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in successiva estensione alla Calabria. Sui settori centro–orientali della Sicilia la fenomenologia potrà localmente assumere carattere di persistenza. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Localmente le cumulate di precipitazione potranno risultare abbondanti.