Maltempo, allerta rossa: stato di mobilitazione in Emilia

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione della protezione civile accogliendo la richiesta del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. La Regione è stata infatti colpita da una forte ondata di maltempo.

La mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati consente il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome, del volontariato organizzato di protezione civile e delle strutture operative nazionali.

Un team di esperti del Dipartimento della Protezione Civile sta raggiungendo Modena per fornire assistenza alle autorità locali. Intanto a Firenze un gruppo di studenti e docenti universitari sono stati salvati dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasti bloccati sul greto dell'Arno sopresi dall'innalzamento delle acque.

Diramata l'allerta meteo

L'allerta rossa riguarda Modena, Reggio Emilia, Parma e Bologna sulla base delle previsioni Arpae valide fino alla mezzanotte di domani.

L'Emilia-Romagna è infatti ancora interessata da una intensa ondata di maltempo che porterà piogge consistenti e rovesci temporaleschi sulla pianura da Parma a Bologna a partire dal pomeriggio di oggi e fino alla mattina di domani, mercoledì 29 maggio.

Allerta arancione per la pianura e la collina di Parma e Piacenza, i bacini emiliani centrali (Modena, Reggio e Parma) e nella pianura emiliana orientale e la costa ferrarese.

Previste piogge inizialmente a carattere di rovescio o temporale sul settore appenninico, che diverranno più diffuse durante la serata e la notte, andando ad interessare anche le pianure centro-occidentali.

Le previsioni meteo per mercoledì 29 maggio

Le piogge continueranno anche nella mattinata di mercoledì 29 maggio, con intensità localmente elevate, soprattutto sul settore centro-occidentale della regione. Dal pomeriggio di domani, tenderanno a spostarsi verso Est, attenuandosi a partire dalle pianure occidentali. E prevista un'ulteriore "coda" in serata, ma di intensità più ridotta e concentrata sulla Romagna. Per le condizioni di saturazione del suolo, non sono da escludere riattivazioni di frane anche di medio-grande estensione sui settori maggiormente interessati dalle piogge.