Maltempo, diramata una nuova allerta meteo: il bollettino della protezione civile

La Protezione civile ha diffuso un nuovo bollettino di allerta meteo rossa che riguarda tutta l'area nord-occidentale della Sicilia, sia per rischio idrico sia per rischio idrogeologico.

Seppure il lento spostamento della perturbazione verso sud-ovest favorirà un graduale e momentaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni peninsulari, condizioni di spiccata instabilità si verificheranno ancora in Sicilia, in estensione dalla serata alla Sardegna.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di sabato 3 novembre l’allerta rossa sui bacini costieri occidentali della Sicilia, comprese isole Egadi, Ustica e Pantelleria, sui bacini centro-meridionali della Sicilia e alle isole Pelagie.

Valutata inoltre allerta arancione su parte del territorio di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio e sui restanti settori della Sicilia.

Ancora allerta gialla su tutto il territorio della Valle d’Aosta, sui restanti bacini di Veneto, Emilia-Romagna, su parte di Toscana e Molise, sull’itero territorio Umbria, Abruzzo, sul versante ionico meridionale della Calabria e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna.

Allerta rossa in Sicilia

Sono previste precipitazioni "diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e versanti meridionali centrali della Sicilia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia con quantitativi cumulati generalmente moderati, più rilevanti sui versanti ionici della Sicilia nord-orientale".

Maltempo, scuole chiuse

Scuole chiuse a Palermo a causa del maltempo. Gli uffici stanno predisponendo l'ordinanza che sarà firmata nelle prossime ore dal sindaco, Leoluca Orlando: "Non uscite da casa"

La Sicilia, infatti, resta nella morsa del maltempo con disagi, allagamenti e smottamenti registrati oggi da un capo all'altro dell'Isola. La Protezione civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo rossa che riguarda tutta l'area nord occidentale dell'Isola sia ischio idrico sia per rischio idrogeologico. Sono previste precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Maltempo, sms solidale al 45500

Sarà attivo dal 4 novembre il numero solidale 45500 a sostegno delle popolazioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, colpite dal maltempo negli ultimi giorni. Sarà possibile donare due euro inviando un sms solidale o effettuando una chiamata da rete fissa al 45500.

I fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile che provvederà a destinarli alle regioni interessate e saranno ripartiti proporzionalmente ai danni accertati. Le somme saranno impiegate per la realizzazione di progetti a favore dei territori coinvolti, su proposta delle regioni, mentre per le attività emergenziali nelle zone danneggiate è a disposizione il fondo per le emergenze nazionali.

Le previsioni meteo per sabato 3 novembre

Peggiora in Sardegna con temporali diffusi, altrove tempo asciutto con cielo parzialmente nuvoloso salvo per qualche pioggia al Nordovest e su Ovest Sicilia.