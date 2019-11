Pioggia e vento forte, la protezione civile estende l'allerta meteo

Il maltempo continuerà ad imperversare sull'Italia e nelle prossime ore persisteranno temporali significativi. Pertanto la protezione civile ha esteso l'allerta meteo specificando come condizioni di spiccata instabilità e fenomeni significativi saranno in estensione alle regioni centro-meridionali.

Colpa dell’ampia e profonda area depressionaria di origine atlantica presente sull’Italia, che sta portando venti forti sulla penisola e mareggiate lungo le coste.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Raffiche di burrasca forte continueranno nella sera di domenica 3 novembre su Marche, Calabria, Puglia e Sicilia. Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, colpiranno la Calabria, specie settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, la Regione Liguria ha innalzato il livello di allerta meteo da arancione a rossa, sui bacini marittimi di Levante. Allerta elevata ad arancione invece sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna e sul versante tirrenico settentrionale della Calabria.

Domani, lunedì 4 novembre, è stata valutata allerta arancione sui bacini marittimi di Levante, in Liguria e su parte di Emilia-Romagna e Calabria. Allerta gialla in Veneto, su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, su tutto il territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, su gran parte della Calabria e sui settori nord-orientali della Sicilia.

🔔Innalzati i livelli di allerta oggi #3novembre in Liguria #allertaROSSA, in Emilia-Romagna e Calabria #allertaARANCIONE.

Domani #4novembre:

🔔#AllertaARANCIONE in tre regioni

🔔#AllertaGIALLA in 12 regioni

Avviso meteo del #3novembre👉https://t.co/7OT8p49LPO#protezionecivile pic.twitter.com/i73MMBcOzl