Allerta meteo, il nuovo bollettino della protezione civile

La protezione civile in base alle ultime previsioni meteo ha emesso un bollettino di allerta rossa per rischio idrogeologico che riguarda il versante Jonico della Calabria. Massima allerta quindi per le aree interessate dal bollettino meteo.

Allerta rossa in Calabria, allerta arancione in Sicilia

Destano preoccupazione anche le restati aree della regione Calabria e buona parte della Sicilia, sopratutto sul versante Jonico e Tirrenico. Sino dalla mezzanotte si segnala il persistere di precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco di rovescio o temporale specie sui settori settentrionali e orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità locali, grandinate e forti raffiche di vento. I venti saranno da forti a burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta gialla anche Abruzzo, Basilicata ed Emilia Romagna. Tutta colpa di un vortice di bassa pressione che ha dispensato tanto maltempo in questi giorni su molte Regioni d'Italia.

Forte maltempo è previsto infatti sui settori centrali e settentrionali della Sicilia e tutta la Calabria ionica con forti rovesci, temporali e nubifragi con massicci quantitativi di precipitazioni che insisteranno per gran parte della notte.

La situazione si risolverà fra la notte successiva e le prime ore di giovedì

Sul resto delle regioni italiane la pressione in deciso aumento garantirà il sole.