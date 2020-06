Maltempo, arriva la tempesta di Giugno: allerta meteo in 5 regioni

L’arrivo di un’area di bassa pressione di origine nord-atlantica sul nostro Paese sta portando una forte fase perturbata sulle regioni italiani, soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali. Tutta colpa di un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa che invierà una serie di fronti perturbati che inseriranno l'Italia in un lungo periodo di instabilità.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse è stata valutata per la giornata di domani, allerta arancione su settori di Lombardia, Lazio, Molise, Toscana e Campania. Valutata, inoltre, allerta gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Calabria, Marche e Puglia, su settori di Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia e sui bacini restanti di Lombardia, Lazio, Toscana, Molise e Campania.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, giovedì 4 giugno, venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Possibili mareggiate sulle aree esposte. Prevede, inoltre, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Umbria, Lazio, Campania e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise, in estensione dalla mattina di domani, venerdì 5 giugno, a Basilicata, Puglia e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Rovesci, temporali e grandinate si accaniranno soprattutto su Liguria centro-orientale, Lombardia e Triveneto. Su queste regioni sono attesi anche dei nubifragi. Entro sera il maltempo si porterà sulla Toscana e in nottata scenderà su Lazio, Campania e resto del Sud. Venerdì la perturbazione scaricherà il suo quantitativo di pioggia su Lazio, Campania, Calabria e Basilicata; anche su queste regioni le precipitazioni potranno assumere carattere di nubifragio, come a Roma e Napoli.

Per il weekend ancora tempo instabile: sia sabato che domenica saranno caratterizzati dal passaggio di fronti instabili con temporali al centro nord soprattutto durante le ore pomeridiane e preserali. Al Centro-Sud invece l'aumento della pressione garantirà due giornate più soleggiate. In tutta questa fase le temperature saranno decisamente più fresche dove sarà piovoso (valori massimi sotto i 20°C) e miti dove ci sarà più sole (valori massimi non superiori ai 23-25°C).