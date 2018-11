Maltempo, mercoledì da allerta meteo: il nuovo bollettino della protezione civile

Le nuove previsioni meteo purtroppo confermano i timori della vigilia: quello di mercoledì 7 novembre sarà un giorno di allerta meteo. La comunicazione arriva dalla Protezione Civile nel quotidiano bollettino del pomeriggio: diramata l'allerta arancione in Piemonte, Lombardia e Veneto, mentre resta l'allarme per le criticità ordinarie da allerta gialla su gran parte dell'Italia.

Maltempo, diramata l'allerta meteo

Forti piogge sono previste a Milano e il centro meteo regionale ha diramato l'allerta arancione: la perturbazione prevede "piogge diffuse da moderate a forti, anche a locale carattere temporalesco". Il Comune di Milano ha disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale: Seveso e Lambro restano sorvegliati speciali.

Stato di criticità idraulica e idrogeologica in Veneto dopo la grave ondata di maltempo che ha travolto il territorio. Prevista l'allerta arancione fino alle 14.00 di giovedì 8 novembre nel Bacino Idrografico Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige in relazione ai livelli attuali e previsti lungo l'asta del fiume Po. L'allerta gialla, di grado inferiore, è dichiarata per criticità sulla Rete Idraulica Principale e Idrogeologica nel Bacino Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Allerta gialla, ma solo per criticità idrogeologica, nei Bacini Alto Piave e Piave Pedemontano. Sotto particolare osservazione rimangono tre importanti frane: quella del Tessina in Comune di Chies d'Alpago; quella della Busa del Cristo in Comune di Perarolo di Cadore; quella del Rotolon in Comune di Recoaro. In questi Comuni è mantenuta localmente l'allerta rossa.

Maltempo, scuole chiuse a Palermo

Scuole chiuse invece a Palermo a causa del fango che rende impossibile utilizzare l'acqua dei principali invasi in quanto "troppo torbida". Al momento l'acqua immessa in città proviene dal lago di Piana degli Albanesi, dalla sorgente di Scillato e da alcuni pozzi, per un totale di circa 1.500 litri al secondo. Meno della metà di quanto immesso normalmente.

Allerta meteo arancione

Per la giornata di domani, Mercoledì 7 novembre 2018 la protezione civili ha emanato l'allerta meteo arancione su:

Lombardia: Nodo idraulico di Milano

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Allerta meteo gialla

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Pianura centrale

Piemonte: Pianura Cuneese, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline

Sardegna: Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Gallura

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Stimata inoltre un'ordinaria criticità per rischio idrogeologico su:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-D, Basi-A2, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia: Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali

Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Toscana: Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhemes, Valle dAosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint Barthelemy e Valtournenche, Bassa Valle dAosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle dAyas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney

Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Previsioni meteo per domani mercoledì 7 novembre 2018

Tempo spiccatamente instabile al Nord e sull'alta Toscana con rovesci e temporali sparsi. Qualche fenomeno anche al Centro-Sud, ma isolato. Neve sui settori alpini sopra 1700 metri.

