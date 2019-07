Piogge e temporali: allerta gialla in sette regioni (poi andrà peggio)

Il maltempo, come ampiamente annunciato, sta iniziando a colpire l'Italia: una vasta perturbazione presente su gran parte dell’Europa centro-orientale favorirà da domani 9 luglio 2019 temporali anche di forte intensità sulle regioni settentrionali dell’Italia.

In particolare nella giornata di mercoledì, un nuovo impulso perturbato, proveniente dal Mediterraneo occidentale, determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulle regioni centrali peninsulari.

Allerta meteo protezione civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dal primo mattino di domani, martedì 9 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 9 luglio, allerta gialla in Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, su gran parte del Piemonte e sull’estremo settore settentrionale della Toscana.

Crollo termico di ben 10 gradi: le previsioni

Mercoledì il maltempo accompagnato da venti di Bora e poi Maestrale, gradualmente si porterà verso le regioni adriatiche, inizialmente la Toscana e poi anche Umbria e Lazio fino a Roma. In varie zone l'arrivo dei temporali sarà preceduto da colpi di vento improvvisi con raffiche fino a 50/80 km all'ora e un calo termico anche di 10°.

🔔 #allertaGIALLA domani, martedì #9luglio, in sette regioni.

⛈ Avviso di condizioni meteo avverse del #8luglio per piogge e temporali al Centro-Nord. Leggi qui 👉 https://t.co/mYL5whYaue#protezionecivile pic.twitter.com/eTzuDLTcIX — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 8 luglio 2019

