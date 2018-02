Maltempo, allerta gialla in Campania: prossima settimana all'insegna del freddo

Sarà una settimana in tutto e per tutto invernale dal punto di vista meteoreologico.

La Penisola rimarrà inglobata in una blanda e ampia circolazione di bassa pressione, alimentata da correnti più fredde provenienti dalla Scandinavia e dall'Est Europa. Saranno soprattutto le regioni del Centro Sud e le Isole Maggiori più interessate da piogge e rovesci ma anche da nevicate sui rilievi, fino a quote collinari sulle Adriatiche, secondo 3bmeteo.com.

Le temperature subiranno un costante calo e si porteranno sotto le medie del periodo. Dal prossimo fine settimana il freddo rincarerà la dose, con una massa d'aria in arrivo dalla Russia, antipasto di una intensa ondata di freddo.

Allerta gialla Protezione Civile

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo a partire dalle ore 20 di domenica sera.

In particolare, sulle zone indicate come 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), a causa del peggioramento meteo che interesserà tutta la regione, si prevede che le precipitazioni sparse a carattere di locale rovescio o temporale potranno generare un rischio idrogeologico localizzato con possibili allagamenti di locali interrati o a pian terreno, ruscellamenti superficiali, fenomeni di rigurgito dei sistemi urbani di smatimento delle acque meteoriche.

L'allerta resta in vigore fino alle 20 di domani sera. L'avviso raccomanda alle Autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire o contrastare i fenomeni, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.