Maltempo, ancora pioggia: è un giovedì di allerta meteo

Ancora maltempo sull'Italia, un mese di maggio così piovoso non si vedeva da molti anni a questa parte. Tutto a causa della mancanza di una solida alta pressione che invece rimane ancora defilata in Atlantico. Le correnti di aria fresca dunque hanno la nostra Penisola causando molte precipitazioni. Possibili acquazzoni e temporali sparsi tra le ore pomeridiane e serali in tante regioni.

Previsioni meteo

A causa di una vasta area depressionaria presente sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia, impulsi freddi in quota accentueranno le condizioni di maltempo, specie sulle regioni meridionali italiane, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco.

Allerta arancione e gialla

Sulla base dei fenomeni in atto, è stata valutata per la giornata di oggi, giovedì 10 maggio, allerta arancione su gran parte della Basilicata e allerta gialla sulla Toscana centro-meridionale, sull’Umbria, sull’Abruzzo, sul Lazio, sul Molise, sul resto della Basilicata, su gran parte della Puglia, sul versante Jonico della Calabria, sulla Sicilia nord-orientale. Permane inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Nell'immagine da iLMeteo.it le piogge previste per oggi: