Meteo, venerdì di allerta in mezza Italia: piogge e temporali, le regioni interessate

Maltempo in arrivo. Allerta gialla oggi su nove regioni: piogge e temporali su mezza Italia venerdì 17 luglio. Un’ampia area depressionaria, posizionata su gran parte del continente europeo, tende a scendere verso l’Italia, causando instabilità diffusa, con fenomeni che domani saranno più intensi sulla fascia adriatica e su parte delle regioni del centro. Lo comunica la Protezione Civile.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Allerta meteo oggi 17 luglio 2020

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi, venerdì 17 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sull’Emilia-Romagna, specie settori centro-orientali, in estensione dal mattino, su Marche, Toscana, Abruzzo, Molise e Lazio, specie sui settori orientali e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio, allerta gialla gran parte di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, sugli interi territori di Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Previsioni meteo 17 luglio 2020

Le previsioni di 3bmeteo.com per la giornata odierna. Al Nord al mattino schiarite al Nordovest, già variabile al nordest con qualche pioggia sul Triveneto e temporali sulla Romagna. In giornata instabile su Triveneto, est Lombardia, Emilia Romagna, ma anche basso Piemonte ed entroterra ligure con rovesci e temporali in attenuazione la sera sulle regioni orientali.

Al Centro variabile al mattino sul versante adriatico con temporali soprattutto sulle Marche, schiarite altrove. In giornata instabilità in ulteriore intensificazione sulle adriatiche con rovesci e temporali anche violenti e localmente accompagnati da grandine. Fenomeni in sconfinamento agli entroterra tirrenici e localmente fin su tratti costieri. In serata attenuazione dei fenomeni da nord.

Al Sud a tratti instabile su Molise e alta Puglia con formazione di rovesci e qualche temporale, in intensificazione tra il pomeriggio e la sera e in estensione fino all'entroterra campano. Qualche fenomeno in arrivo anche sul nord della Sicilia, altrove più soleggiato. Temperature in calo.