Meteo, è allerta gialla per forti temporali in sei regioni

L'estate ormai in rampa di lancio si prende una breve pausa. Un ampio vortice depressionario atlantico in transito sul nostro paese determinerà nelle prossime ore una instabilità sulle regioni settentrionali, causando a partire dalla serata di oggi fenomeni temporaleschi, localmente anche forti, specie su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Previsioni meteo

Da domenica sera si segnalano precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Piemonte e Lombardia, in estensione ad Emilia-Romagna e Veneto. I fenomeni sono accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta gialla lunedì 4 giugno

Sulla base dei fenomeni in atto, è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 4 giugno, allerta gialla su Piemonte centro-settentrionale, Lombardia, Veneto, gran parte dell'Emilia-Romagna, Marche e Umbria orientale. Permane inoltre l'allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.

Sarà una settimana all'insegna della variabilità secondo 3bmeteo.com. Da metà settimana l'Italia continuerà a rimanere sempre ai margini tra nuovi rinforzi dell'alta pressione e le ingerenze atlantiche sul comparto occidentale europeo. Tempo stabile al Sud, ma con rischio per qualche fenomeno sul finire della settimana sui versanti tirrenici. Generale variabilità altrove, con la possibilità di acquazzoni e temporali in primis sui rilievi, ma tra venerdì e sabato anche più diffusamente in pianura.