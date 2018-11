Diramata l'allerta meteo su 7 regioni, scuole chiuse a Napoli

Maltempo in intensificazione nelle prossime ore: l’Italia sarà al centro di un complesso scenario caratterizzato da diffusi e forti temporali su diverse regioni del centro-sud, specie quelle del versante tirrenico, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su alcune zone del nord, e rinforzo della ventilazione su gran parte del paese, con particolare riferimento all’ingresso di intense correnti di bora sull’alto versante adriatico, di tramontana sul golfo ligure e di venti da sud sulle regioni più meridionali della penisola.

Tutto ciò a causa dell’azione combinata di una vasta circolazione depressionaria, all’interno della quale si muove aria piuttosto fredda di origine continentale e di un centro di bassa pressione, associato a un flusso umido e temperato, in spostamento dal bacino del Mediterraneo occidentale verso il Tirreno.



Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse: i fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Le previsioni meteo per le prossime ore annunciano rovesci e temporali sulla Campania, in estensione dalle prime ore di domani, martedì 20 novembre anche alla Basilicata e alla Calabria, specialmente sui settori tirrenici, e alla Puglia meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti nord-orientali forti o di burrasca, su Friuli Venezia Giulia e Veneto, con raffiche di burrasca forte specie sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalla serata di oggi si prevedono, infine, precipitazioni a carattere nevoso al di sopra dei 400-600 metri su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, con possibili occasionali interessamenti delle quote inferiori sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna, con apporti al suolo deboli.

Allerta arancione su 7 regioni

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, martedì 20 novembre, allerta arancione su tutto il territorio del Lazio, parte di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e sui bacini centro-meridionali e sud-occidentali della Sicilia. È stata inoltre valutata allerta gialla sui settori nord-occidentali del Veneto, sui restanti bacini di Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, sull’intero territorio di Umbria e Puglia oltre che su gran parte della Sardegna.

Maltempo, scuole chiuse a Napoli

Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Napoli nella giornata di martedì 20 novembre. Questa la decisione presa dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris in considerazione dell'avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile.

Il Sindaco di Napoli, con propria ordinanza, visto anche che gran parte delle alberature radicate sul territorio comunale hanno subito forti danni a seguito dell’eccezionale evento atmosferico dello scorso 29 ottobre e che sono ancora in corso le relative attività di verifica e messa in sicurezza degli alberi, ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici cittadini pubblici e privati, compresi gli asili nido, di ogni ordine e grado nella giornata di domani.

Per la zona 1 che comprende la città di Napoli l’allerta prevede “Precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità. Vento localmente forte dai quadranti meridionali, con raffiche nei temporali. Mare localmente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte".

L’Amministrazione comunale partenopea, inoltre, invita la cittadinanza a limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari.

Traffico in tilt a Roma

A causa del guano mischiato alla pioggia che ha provocato una fanghiglia che ha reso scivoloso il manto stradale alle ore 14.30 Lungotevere De' Cenci è stato chiuso al traffico, fra via del Foro Olitorio e Ponte Garibaldi, in direzione Ponte Flaminio. Sul posto è giunta l'Ama. Alle 16.30, dopo le operazioni di pulizia, durate circa 2 ore, il tratto è stato riaperto al traffico.