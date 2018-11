Allerta meteo: cosa significa allerta arancione e allerta rossa

Per identificare la pericolosità delle allerte meteo la protezione civile usa quattro colori che rendono la lettura del pericolo più semplice e immediata. Se una volta si usavano i numeri da 1 a 5 per indicare l'allerta meteo oggi si parla quindi di codice verde, giallo, arancione e rosso in base all'intensità dei fenomeni e al rischio idrogeologico.

L'allerta meteo è un avviso istituzionale ufficiale utile per la prevenzione dei rischi connessi ad eventi meteo e, per questo motivo, va trattato con estrema serietà. Sulla base delle previsioni meteo delle 24-48 ore successive, viene diramato ogni giorno a metà pomeriggio un bollettino di criticità a livello nazionale che descrive i possibili rischi sul territorio causati dall'arrivo del maltempo.

In particolare l'allerta gialla viene diramata in caso di piogge molto intense, localmente pericolose. Pertanto si sconsigliano alcune attività all’aperto per potenziali situazioni di criticità Si parla di allerta arancione quando si prevedono fenomeni molto intensi ed estesi (piogge continue e molto abbondanti, trombe d’aria). L'allerta rossa è la più temuta e pericolosa. E’ un avviso di elevata criticità diramata dalla Protezione civile in caso di situazioni estreme che possono essere pericolose per la pubblica incolumità.

Cosa significa Allerta Meteo Gialla

L'allerta meteo di grado giallo è un'avviso di ordinaria criticità diramata dalla Protezione Civile in caso di fenomeni meteo localizzati e intensi o diffusi non intensi anche persistenti. Sulla base dell'allerta gialla si prevedono:

- Possibili isolati fenomeni di erosione, frane superficiali, colate rapide detritiche o di fango.

- Limitati fenomeni di alluvionamento nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio

- Repentini innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori (piccoli rii, canali artificiali, torrenti) con limitati fenomeni di inondazione delle aree limitrofe.

- Fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione acque, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali

- Occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

Con una allerta gialla sono possibili localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; localizzati allagamenti di locali interrati. Localizzati danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di tegole a causa di forti raffiche di vento o possibili trombe d’aria. Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione servizi. Danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate. Localizzate interruzioni dei servizi, innesco di incendi e lesioni da fulminazione. Occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane. Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati dai fenomeni franosi. Localizzati e limitati danni alle opere idrauliche e di difesa spondale e alle attività antropiche in alveo.

Cosa significa Allerta Meteo Arancione

L'allerta meteo di grado arancione è un'avviso di moderata criticità diramata dalla Protezione Civile in caso di fenomeni meteo diffusi, intensi e persistenti. Sulla base dell'allerta arancione si prevedono:

- Diffuse attivazioni di frane superficiali e di colate rapide detritiche o di fango.

- Possibilità di attivazione/riattivazione/accelerazione di fenomeni di instabilità anche profonda di versante, in contesti geologici particolarmente critici.

- Possibili cadute massi in più punti del territorio.

- Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle zone golenali, interessamento dei corpi arginali, diffusi fenomeni di erosione spondale, trasporto solido e divagazione dell’alveo.

- Possibili occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti.

Con una allerta arancione sono possibili:

- Diffusi danni ed allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati, reti infrastrutturali e attività antropiche interessati da frane o da colate rapide.

- Diffusi danni alle opere di contenimento, regimazione ed attraversamento dei corsi d’acqua, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti artigianali, industriali e abitativi situati in aree inondabili.

- Diffuse interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico.

- Pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite umane.

Cosa significa Allerta Meteo Rossa

L'allerta meteo di grado rosso è un avviso di elevata criticità diramata dalla Protezione Civile in caso di fenomeni meteo diffusi, molto intensi e persistenti. Sulla base dell'allerta rossa si prevedono:

- Numerosi ed estesi fenomeni di frane superficiali e di colate rapide detritiche o di fango.

- Possibilità di attivazione/riattivazione/accelerazione di fenomeni di instabilità anche profonda di versante, anche di grandi dimensioni.

- Possibili cadute massi in più punti del territorio.

- Piene fluviali con intensi ed estesi fenomeni di erosione e alluvionamento, con coinvolgimento di aree anche distanti dai corsi d'acqua.

- Possibili fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura delle opere arginali, sormonto delle opere di attraversamento, nonché salti di meandro.

Con una allerta rossa sono possibili:

- Ingenti ed estesi danni ad edifici e centri abitati, alle attività agricole e agli insediamenti civili e industriali, sia prossimali sia distanti dai corsi d'acqua, o coinvolti da frane o da colate rapide.

- Ingenti ed estesi danni o distruzione di infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali, opere di contenimento, regimazione o di attraversamento dei corsi d’acqua). Ingenti danni a beni e servizi.

- Grave pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite umane.