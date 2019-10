Prima allerta, poi nuova ondata di calore: svolta meteo, cosa succede nel weekend

Prima l'allerta meteo, poi la nuova ondata di calore. Ottobre si avvia alla conclusione all'insegna della più totale instabilità sul fronte meteorologico. All'orizzonte c'è la nuova, ennesima ondata di super-caldo, con temperature superiori alla media del periodo di quasi 8 gradi. Come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni?

Allerta meteo oggi 25 ottobre: le previsioni

Partiamo dalle prossime ore. Allerta rossa oggi in Sicilia e allerta arancione nel Lazio e nella Lombardia. La depressione centrata tra Spagna e Algeria, che ha determinato un significativo peggioramento sulle regioni occidentali, tende lentamente a progredire verso sud-est, interessando anche Campania e la Sicilia, con precipitazioni anche persistenti e a carattere temporalesco sull’isola, in estensione alla Calabria nella giornata di domani.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. Oggi 25 ottobre si prevede il persistere delle precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in successiva estensione alla Calabria. Sui settori centro–orientali della Sicilia la fenomenologia potrà localmente assumere carattere di persistenza.

Massima attenzione: i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Localmente le cumulate di precipitazione potranno risultare abbondanti.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata quindi valutata per la giornata di oggi 25 ottobre allerta rossa su gran parte della Sicilia. Valutata, inoltre, allerta arancione su ampi settori del Lazio e su parte della Lombardia. Infine, è stata valutata allerta gialla su gran parte di Calabria, Liguria, Piemonte Campania e Umbria, sulle isole della Toscana e sul restante territorio di Sicilia, Lazio e Lombardia.

Weekend 26-27 ottobre: un caldissimo weekend

Nel weekend però cambia tutto: ecco dove farà più caldo secondo ilmeteo.it. Sabato 26 ottobre ultimi temporali potranno interessare le coste orientali della Sardegna e la Sicilia centrale e ionica. Sul resto del Paese, invece, splenderà il sole. Ma la vera sorpresa sarà rappresentata dalle temperature. Dagli ultimi aggiornamenti sono previste in deciso aumento, in particolare al Centro-Sud, dove sembrerà quasi di essere in agosto, con punte massime fin verso i 27/28 gradi. Via libera dunque alle gite fuori porta e, perché no, agli ultimi bagni di stagione al mare.

Possibile il ritorno della nebbia sulle pianure del Nord, con limitazioni della visibilità soprattutto durante la notte e nelle primissime ore del mattino. Domenica 27 ottobre l'alta pressione continuerà ad essere sempre ben presente garantendo tanto sole su tutta l'Italia, salvo sempre per locali riduzioni della visibilità nottetempo e al mattino sulla pianura Padana. Farà ancora piuttosto caldo, con valori termici sempre ben oltre le medie attese in queste periodo e diffusamente sopra i 25 gradi, in particolare sul versante tirrenico.