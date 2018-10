Maltempo, allerta meteo della Protezione Civile: attenzione, le zone interessate

Che tempo farà nelle prossime ore? Sul fronte maltempo, la pausa concessa in queste ore sul nostro Paese lascerà il passo a un nuovo impulso perturbato proveniente dalla penisola iberica che già da domani, mercoledì 31 ottobre, interesserà l'Italia apportando flussi umidi ed instabili dapprima sulle regioni più occidentali, per poi estendere i suoi effetti a gran parte del territorio nazionale nella giornata di giovedì primo novembre. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L'avviso prevede, dalle prime ore di domani, precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere temporalesco, su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Le precipitazioni risulteranno particolarmente intense e abbondanti sui settori alpini, prealpini e pedemontani. Dal primo mattino si prevedono, inoltre, precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sempre dalle prime ore di domani, sulla Sicilia, si segnalano venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali con mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta meteo della Protezione Civile per mercoledì 31 ottobre

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta rossa su buona parte del Veneto e sulla provincia Autonoma di Trento. Allerta arancione, invece, su Liguria centrale e settore occidentale del Veneto. Si segnala, infine, allerta gialla su Calabria, Sicilia, Umbria orientale, Abruzzo occidentale, sui bacini centrali e occidentali dell'Emilia-Romagna, sul Friuli Venezia Giulia, su Bolzano, Lombardia, ampi settori del Piemonte, sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali ed orientali della Liguria.

Le previsioni meteo per mercoledì 31 ottobre 2018

Il tempo torna a peggiorare al Nordovest con piogge su Piemonte e Liguria, piogge in arrivo anche al Sud, moderate in Sicilia. Entro sera piogge sul resto del Nord, e deboli anche al Centro-Sud. A cura di iLMeteo.it.

Maltempo, Veneto: le immagini aeree del Piave in piena

In queste immagini aeree la difficile situazione in Veneto con le inondazioni causate dalla piena del fiume Piave. Allerta massima anche per l'Adige; le previsioni parlano di una portata di 1.900 metri cubi al secondo, quasi prossima ai massimi storici. La Prefettura di Verona è stata informata dalla Protezione Civile regionale che per motivi di sicurezza occorre monitorare attentamente il fenomeno. La cittadinanza delle zone interessate è stata invitata a non mettersi in condizioni di rischio, evitando le zone indicate a rischio di esondazione.