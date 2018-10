Maltempo, è ancora allerta rossa: dispersa una donna

Il maltempo continua a imperversare in Sardegna. Un padre e i suoi tre figli sono stati salvati da mezzi di terra e da un elicottero dell'Aeronautica militare decollato alle 3 di questa mattina dalla base dell'80° Centro Csar di Decimomannu, mentre la moglie risulta dispersa tra la Ss 130 e il Centro commerciale della Corte del Sole, a Sestu alle porte di Cagliari. I tre bambini sono stati salvati via terra, mentre l'uomo è stato prelevato dall'elicottero. Intanto proseguono le ricerche della donna. Stamani è previsto un nuovo volo. La strada risulta allagata e la situazione è critica.

Maltempo Sardegna, allerta rossa

Prosegue l'allerta rossa per rischio idrogeologico nella Sardegna Meridionale e Centro Orientale con precipitazioni intense per l'intera nottata. L'allerta resta valida fino a mezzanotte di oggi. Il Centro decentrato della Protezione civile spiega che nelle ultime ore le piogge sono diminuite di intensità ma "continuano le criticità idrogeologiche ed idrauliche nel Campidano e nel Sarrabus (allagamenti e smottamenti). Nella Sardegna sud-orientale, si registrano problemi nel Comune di San Vito che risulta in parte allagato per l'esondazione del Rio Flumini Uri". "Il Flumendosa - spiega il bollettino - è in calo, il ponte di ferro tra i Comuni di Villaputzu e Muravera è ancora chiuso. In agro di Uta, il livello della diga del Cixerri è sceso alla quota di 38,46 metri ed è sempre attiva la fase di pre-allerta per il rischio idraulico a valle con rilasci di 20 metri cubi al secondo.

Uffici pubblici, scuole e parchi chiusi per precauzione in tutta l'area metropolitana di Cagliari. A Uta, secondo gli ultimi aggiornamenti della Regione Sardegna pubblicati sul profilo Facebook, hanno dormito fuori casa 49 persone, sei delle quali in centro comunali.

#Cagliari #10ott, continua il lavoro dei #vigilidelfuoco per il #maltempo. Maggiori criticità nelle loc. Poggio dei Pini e Torre degli Ulivi nel comune di Capoterra. Nella clip il sorvolo del #dragovf nelle zone maggiormente colpite #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/hUbbwdOgzm — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 10 ottobre 2018

La strada ss195 è chiusa al traffico. La nuova ss125 è interessata da allagamenti e smottamenti all'altezza di Costa Rei. Sulla base della valutazione meteorologica si prevede una permanenza delle condizioni registrate nelle ultime tre ore". Il bollettino di monitoraggio delle 6,24 di stamani sulla base delle analisi dei dati pluviometrici e idrometrici della rete fiduciaria della Protezione civile spiega che "nelle ultime tre ore, i fenomeni hanno interessato anche la Sardegna centrale e le stazioni che hanno fatto registrare i cumulati maggiori sono: Orosei (30,2 mm), Is Baroccus (Isili) (29,4 mm), Sa Scova (28,6 mm), Laconi (25,2 mm) e Sanluri Onc (21,4 mm). Tutte le altre stazioni hanno fatto registrare cumulati inferiori ai 20 mm". Per quanto riguarda i livelli idrometrici, si segnala il superamento del livello 51 dell'idrometro di Fluminimannu a Decimomannu. Il livello idrometrico del Flumini Uri a San Vito è in calo e risulta ancora superiore alla soglia 51. In aumento i livelli dell'idrometro di Las Plassas, della diga Flumineddu di Seui, del rio Foddeddu a Tortolì e del Pramaera a Lotzorai.

Allerta rossa anche in Liguria

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti la regione Liguria ha innalzato, dalla mattinata di giovedì 11 ottobre, il livello di allerta per rischio idrogeologico sui bacini di Ponente che passa da arancione a rossa. Allerta arancione confermata sui restanti settori. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

🔃🔔🔴 #allertaROSSA domani, #11ottobre, anche sui bacini di Ponente, in #Liguria.

Aggiornamento h.19.20: sulla base dei fenomeni in atto e previsti la regione Liguria ha innalzato il livello di allerta. #allerta arancione sui restanti settori. ➡ https://t.co/ECsl94jQBS pic.twitter.com/2AkE7s7BwX — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 10 ottobre 2018

Allerta gialla in Piemonte

Allerta gialla dell'Arpa anche in Piemonte per l'ondata di maltempo che sta interessando il Nord Ovest. Temporali e piogge forti in Val di Susa, Val Pellice e Val Chisone, nel torinese, ma anche nel cuneese, astigiano, alessandrino in particolare al confine con la Liguria. Le precipitazioni potrebbero determinare un incremento del livello dei fiumi mentre e' prevista una decisa diminuzione delle temperature massime. Vento forte in montagna. Un miglioramento delle condizioni meteo è atteso dalle ore centrali della giornata.