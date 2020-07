Allerta meteo, in arrivo una "perturbazione lampo": temporali e vento di burrasca al nord

L'estate cambia faccia, almeno al nord. Le regioni settentrionali dovranno fare i conti con una perturbazione lampo che in queste ore sta interessando Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni, si legge nel bollettino di allerta della Protezione Civile, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Meteo, sabato 11 luglio vento forte al nord

Dal pomeriggio di domani, sabato 11 luglio, si prevedono inoltre venti forti o di burrasca nord-orientali su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di oggi, venerdì 10 luglio, e di domani, sabato 11 luglio, allerta arancione su alcuni settori della Lombardia. Per la giornata di domani valutata, inoltre, allerta gialla in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, su alcuni settori del Piemonte e sul restante territorio della Lombardia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Meteo, temperature in calo al nord. Al centro-sud resiste il caldo afoso

Nelle regioni del centro-sud il clima sarà soleggiato con punte di oltre 36 gradi su parte della Puglia. Nelle regioni settentrionali, per effetto dei fenomeni in atto, è invece previsto un generale calo delle temperature che secondo iLMeteo.it dovrebbe riguardare anche il versante adriatico.