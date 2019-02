I venti sferzano la penisola, nuova allerta della protezione civile

Il vento continuerà a sferzare la penisola anche nelle prossime ore. Secondo la protezione civile, che ha diffuso un nuovo bollettino di allerta, il nucleo di aria fredda polare sceso rapidamente attraverso i Balcani continuerà a far sentire i suoi effetti anche domani.

Meteo 24 febbraio 2019, allerta meteo della protezione civile

L'avviso di allerta meteo prevede dalla tarda mattinata di domani il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte, su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla in Basilicata, Calabria e Sicilia.

La parentesi invernale sarà breve

Secondo le ultime previsioni però la perturbazione avrà vita breve: già a partire dalla prossima settimana l’alta pressione spazzerà via i residui di quest’ultima perturbazione: sono previste giornate di sole e temperature di nuovo in aumento.